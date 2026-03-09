Sanità in Umbria in funzione una nuova risonanza magnetica di ultima generazione

L'Usl Umbria 1 ha messo in funzione una nuova risonanza magnetica di ultima generazione presso l'ospedale di Città di Castello. L’apparecchiatura, considerata all’avanguardia, rappresenta un aggiornamento importante per la struttura sanitaria locale. La nuova strumentazione si aggiunge alle altre apparecchiature rinnovate grazie ai fondi del Pnrr, che hanno contribuito all’ammodernamento della rete sanitaria della regione.

L'apparecchiatura è stata installata presso l'ospedale di Città di Castello. L'Usl Umbria 1 completa così il rinnovo delle strumentazioni sanitarie finanziate dai fondi Pnrr L'Usl Umbria 1 si dota di una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. L'apparecchiatura, del valore di circa un milione di euro, sostituisce il precedente sistema e introduce importanti miglioramenti sia sul piano tecnologico sia su quello del comfort per i pazienti. La nuova risonanza è dotata di un tunnel da 70 centimetri che favorisce una maggiore accoglienza del paziente. Le tecnologie integrate consentono una marcata diminuzione del...

