Carta docente anche a precari con contratti brevi cosa cambia la sentenza che dà ragione agli insegnanti
La sentenza che ha dato ragione agli insegnanti ha chiarito che anche i precari con contratti brevi possono ricevere la Carta docente. In passato, molti insegnanti con supplenze brevi si sono trovati esclusi, perché il loro contratto termina prima del 30 giugno. Ora, invece, la possibilità di usufruire di questa agevolazione si estende anche a loro, garantendo un diritto più ampio. Questo cambiamento riguarda soprattutto i docenti che lavorano con contratti di pochi mesi, spesso senza stabilità.
Ha diritto alla Carta docente anche chi fa supplenze brevi e saltuarie, ovvero ha contratti brevi che finiscono prima del 30 giugno. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, dando ragione a un'insegnante che riceverà 2mila euro di rimborso. Ora si apre la porta a nuovi ricorsi e probabilmente a un cambio della normativa, come già avvenuto in passato.
