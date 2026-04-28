Nuova autodifesa di Minetti | La grazia? Tutto regolare Indebita esposizione mediatica di un minore Intanto Procura e Interpol verificano

Una nuova dichiarazione di Minetti riguarda la sua posizione sulla grazia, affermando che tutto sia in regola e criticando l’esposizione mediatica di un minore. Nel frattempo, le autorità giudiziarie e l’Interpol stanno conducendo verifiche su alcuni aspetti del caso. Minetti ha inoltre negato di aver mai avuto controversie legali con i genitori biologici di suo figlio. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e investigativa.

“Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio”. E ancora: “Sono state diffuse ricostruzioni false, gravemente lesive della mia reputazione”. Le parole di Nicole Minetti, affidate a una serie di note rilanciate dalle agenzie, cercano di arginare le conseguenze dell’inchiesta del FattoQuotidiano che ha svelato le anomalie del percorso di adozione di un bimbo che ha permesso all’ex igienista dentale, tra le protagoniste delle cene eleganti di Arcore e condannata in via definitiva nel processo Ruby, di ottenere la grazia dal presidente della Repubblica. Che ha chiesto conto in modo perentorio al ministero della Giustizia di quel percorso giudiziario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova autodifesa di Minetti: “La grazia? Tutto regolare. Indebita esposizione mediatica di un minore”. Intanto Procura e Interpol verificano Notizie correlate La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo". Nordio a p...AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con...