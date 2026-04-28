Nuoto Marco Bonti nuovo direttore tecnico della Futura

Il 28 aprile 2026, è stato annunciato che Marco Bonti, docente di scienze motorie ed ex-tecnico di diverse società di nuoto, è stato nominato nuovo direttore tecnico della Futura. Bonti ha lavorato in passato con il Club Firenze, il Florentia Nuoto Club e la Rari Nantes Florentia. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla società di nuoto di Prato.

Prato, 28 aprile 2026 – Marco Bonti, docente di scienze motorie ed ex-tecnico di Club Firenze, Florentia Nuoto Club e Rari Nantes Florentia, è il nuovo direttore tecnico della Futura. Ad annunciarne l'arrivo è stato il presidente del club, Roberto Di Carlo, nelle scorse ore. “Arrivo a Prato per dare il mio contributo alla crescita del movimento natatorio – ha commentato - qui ci sono atlete di alto livello, che però hanno scelto di andarsi ad allenare fuori provincia. Il nostro obiettivo è quello di trattenere i talenti sul territorio pratese, sfruttando al meglio la presenza di allenatori preparati e di strutture adeguate alla crescita dei campioni del domani”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuoto, Marco Bonti nuovo direttore tecnico della Futura Intervista Marco Bonti Notizie correlate Vi presentiamo Marco Siviero, nuovo direttore della Neuropsichiatria infantile di Asst LarianaEsperienza tra tutela dei minori, disagio giovanile e ambito forense: il profilo del medico chiamato a guidare la struttura: la sua carriera Nuova... Leggi anche: Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport