Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport

Marco Lollobrigida è stato nominato ufficialmente direttore di Rai Sport, dopo aver ricoperto temporaneamente quel ruolo in seguito alle dimissioni di Paolo Petrecca. La sua nomina arriva dopo le polemiche legate alla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che aveva portato alle dimissioni del predecessore. Lollobrigida aveva già svolto funzioni di responsabilità nella stessa divisione prima di questa nomina definitiva.

. Al giornalista era già stata affidata ad interim la direzione dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, seguite alla disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Ora il cda dell’azienda ha formulato parere favorevole alla nomina. Chi è Marco Lollobrigida. Nato a Roma nel 1971, Lollobrigida ha iniziato l’attività giornalistica nel 1994 come inviato e conduttore radio-televisivo, collaborando con emittenti locali e nazionali tra cui Rete Oro, Radio Montecarlo, Radio 105 e Inn. Dal 2001 al 2008 ha collaborato con Rai Sport in qualità di redattore, partecipando alla realizzazione di programmi e rubriche tra cui Basket Sat, Mondiale Sera, Sport Sera, Pianeta D e 40° minuto.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Marco Lollobrigida Chi è il nuovo direttore di Rai Sport

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