Nuoro nuovi percorsi per l’autismo | l’obiettivo è l’indipendenza

L’ASL 3 di Nuoro ha avviato nuovi percorsi dedicati alle persone con autismo, con l’obiettivo di favorire l’indipendenza sociale. I progetti sono rivolti ai cittadini con questa condizione e prevedono scadenze per la presentazione delle domande fino al 10 maggio 2026. Questi percorsi sono parte di un’iniziativa per migliorare l’inclusione e offrire supporto alle famiglie interessate.

? Cosa sapere L'ASL 3 di Nuoro attiva nuovi percorsi di inclusione per cittadini con autismo.. I progetti mirano all'autonomia sociale con scadenze per le domande al 10 maggio 2026.. L’ASL 3 di Nuoro avvia nuovi percorsi di inclusione sociale e autonomia per i cittadini con autismo e disabilità, attivando progetti che coinvolgono sia i minori che gli adulti attraverso la Neuropsichiatria Infantile e il Centro di Salute Mentale. L’iniziativa prende le mosse dall’attuazione della delibera della Giunta Regionale 3872, che disciplina la gestione dei fondi nazionali destinati all’inclusione. L’obiettivo primario è garantire una partecipazione reale alla vita comunitaria, costruendo intorno a ogni individuo interventi su misura che ne favoriscano il benessere psicofisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, nuovi percorsi per l’autismo: l’obiettivo è l’indipendenza Notizie correlate Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: “Il vero obiettivo è ridurre l'indipendenza della magistratura per tutelare i potenti”Empoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubblica di Viterbo,... Centro Autismo, l’ASL fissa l’obiettivo: inaugurazione entro metà aprileLa direttrice generale dell’ASL ribadisce la responsabilità legata agli investimenti economici e sociali.