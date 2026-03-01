Il procuratore della Repubblica di Viterbo, Mario Palazzi, esprime preoccupazione riguardo alla riforma sulla giustizia che sarà sottoposta a referendum. Secondo lui, il vero obiettivo di questa modifica sarebbe ridurre l’indipendenza della magistratura per tutelare i potenti. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico che si apre in vista della consultazione popolare.

Empoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubblica di Viterbo, Mario Palazzi. La posizione contraria nasce da una lettura che va oltre l’aspetto tecnico della separazione delle carriere. «La separazione delle carriere è uno specchietto per le allodole, non è la vera posta in gioco. Se fosse solo questo il tema, potrei essere un semplice contraddittore. Invece sono seriamente preoccupato come cittadino, non solo come magistrato». I protagonisti dell'incontro dedicato al referendum Il nodo centrale a detta di Palazzi riguarda l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’autonomia della magistratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: “Il vero obiettivo è ridurre l'indipendenza della magistratura per tutelare i potenti”

Referendum, Avs in piazza per spiegare le ragioni del No: "Attacco all’indipendenza della magistratura"Domani, sabato 28 febbraio, e domenica 1 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra sarà nelle piazze di tutta Italia con banchetti informativi sul referendum...

“Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico”: Bindi al comitato per il no al Referendum“Credo che questo referendum debba partire dal punto fondamentale che quando si tocca la Costituzione lo si deve fare in modo chirurgico e delicato,...

Referendum giustizia, Bindi: Obiettivo è mettere magistratura sotto potere politico

Una raccolta di contenuti su Referendum

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice - FLC CGIL; Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; Referendum sulla giustizia. Gli argomenti del Sì, in breve; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese.

Referendum sulla Giustizia, in campo le toghe per il Sì: «Oggi le persone semplici rischiano più dei boss»Giacomo Rocchi, presidente della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, sottolinea: «Abbiamo cassato senza rinvio condanne per mafia passate in secondo grado senza alcuna prova. Chi rischia ... corriere.it

Referendum Costituzionale sulla giustizia: il Grande EquivocoIl referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026 per approvare o respingere una riforma costituzionale che modifica l'ordinamento giurisdizionale ... filodiritto.com

Vedere che l’Italia va a votare per approvare la separazione delle carriere in magistratura “farebbe felice” Licio Gelli. A sostenerlo non è un esponente dell’opposizione e neanche un componente del comitato per il No al referendum, ma Maurizio Gelli, quartog - facebook.com facebook

Non con la mia complicità. Ho votato "no" a tutti i referendum costituzionali. Tutti. x.com