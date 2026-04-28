Nuorese in bilico | tra debiti e cantieri fermi rischia l’addio

La Nuorese Calcio rischia di trasferirsi altrove a causa di problemi finanziari e cantieri ancora aperti allo stadio Frogheri. La squadra si trova in difficoltà economiche e i lavori di ristrutturazione del campo non sono stati completati, mettendo a rischio le attività sportive e la permanenza nella città. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra i tifosi e le istituzioni locali.

? Cosa sapere La Nuorese Calcio minaccia il trasferimento a causa di debiti e cantieri fermi al Frogheri.. L'amministrazione comunale deve risolvere le criticità infrastrutturali per garantire la permanenza del club.. Il rischio che la storica Nuorese Calcio lasci definitivamente la città è diventato un’ipotesi concreta dopo le dichiarazioni del presidente della società, che ha legato la permanenza in territorio nuorese al pareggio dei conti e alla risoluzione delle criticità strutturali presso il campo Frogheri. La crisi che investe lo sport locale a Nuoro non riguarda soltanto una questione di bilanci o di gestione tecnica, ma mette in discussione l’identità stessa di una comunità che vede nel club verdazzurra un pilastro sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuorese in bilico: tra debiti e cantieri fermi rischia l’addio Notizie correlate Fermo, conti in bilico: solo 1 milione libero tra vincoli e debitiIl bilancio consuntivo del Comune di Fermo per l’esercizio 2025 ha sollevato forti interrogativi politici, mettendo in luce una gestione finanziaria... Sanità a Carrara: tra cantieri fermi e servizi in crisi totaleLa gestione della sanità nel territorio di Carrara affronta un momento di profonda incertezza, con le criticità legate alle strutture locali e alla...