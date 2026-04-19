Sanità a Carrara | tra cantieri fermi e servizi in crisi totale

La situazione della sanità a Carrara resta molto critica, con numerosi cantieri ancora bloccati e servizi che non riescono a rispondere alle esigenze della popolazione. Le strutture sanitarie locali sono in condizioni di forte disagio e la carenza di medici specialisti si fa sempre più sentire. Le promesse fatte negli anni non sono state mantenute, creando un quadro di difficoltà e incertezza per i cittadini.

La gestione della sanità nel territorio di Carrara affronta un momento di profonda incertezza, con le criticità legate alle strutture locali e alla disponibilità di specialisti che mettono in discussione le promesse fatte negli anni. Mentre l’aprile si avvia senza una risoluzione per il progetto del Cubo, le tensioni tra l’amministrazione dell’Usl nord ovest e le rappresentanze politiche locali, come quella guidata da Pedrini, evidenziano un divario tra i dati ufficiali e la realtà vissuta dai cittadini nelle strutture temporanee. Il dibattito sull’efficienza dei servizi sanitari apuani tocca direttamente il fronte dei grandi investimenti infrastrutturali, dove i tempi della burocrazia sembrano divergere dalle necessità immediate della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità a Carrara: tra cantieri fermi e servizi in crisi totale Notizie correlate Sanità Calabria: il rischio PNRR tra cantieri fermi e fondi a rischioLa sanità territoriale calabrese rischia il blocco operativo a causa dell’immobilismo nella realizzazione delle strutture previste dal Pnrr. Carrara: Sindaca e sindacati a confronto, cantieri sbloccati e sanitàSanità a Carrara: La Sindaca Stringe i Sindacati per Sbloccare Cantieri e Difendere i Servizi La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha assicurato un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Non c’è alcun depotenziamento . I lavori in corso vanno avanti tutti; Mancano medici, non cemento. A Carrara la denuncia sulla sanità apuana; Firenze, al Teatro Cartiere Carrara il musical solidale I Ragazzi di Montmartre; Le mamme in attesa di un sostegno. L’odissea della neuropsichiatria. Un sit-in per la sanità. La protesta dei cittadini si fa sentire in ComuneStamani presidio del Comitato Salute pubblica in difesa dei servizi. Si contestano le promesse disattese dalla Asl e l’inerzia dell’amministrazione. lanazione.it Napoli, Cimitero delle Fontanelle al rione Sanità riapre dopo sei anni - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook La crisi internazionale potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla sanità, in modi meno evidenti ma potenzialmente rilevanti. x.com