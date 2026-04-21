Fermo conti in bilico | solo 1 milione libero tra vincoli e debiti

Il bilancio consuntivo del Comune di Fermo per il 2025 ha suscitato molte domande sulla situazione finanziaria dell'ente. I dati mostrano che tra vincoli e debiti rimane solo un milione di euro di liquidità disponibile, evidenziando difficoltà nella gestione delle risorse pubbliche. La situazione evidenzia come, pur rispettando le regole contabili, ci siano criticità che potrebbero influenzare le scelte future dell’amministrazione comunale.

Il bilancio consuntivo del Comune di Fermo per l’esercizio 2025 ha sollevato forti interrogativi politici, mettendo in luce una gestione finanziaria che, pur rispettando i parametri contabili, nasconde fragilità strutturali profonde. Secondo le analisi presentate da Vallasciani, esponente del Partito Democratico, la fotografia che emerge dal rendiconto è quella di un’amministrazione giunta al termine del suo mandato con una capacità di manovra estremamente limitata e una gestione patrimoniale poco efficace. L’illusione di un avanzo finanziario e il blocco delle risorse disponibili. A un primo sguardo superficiale, i conti dell’ente sembrano mostrare un equilibrio positivo, ma la scomposizione dei dati rivela una realtà molto diversa per i cittadini fermani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, conti in bilico: solo 1 milione libero tra vincoli e debiti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA: Conti-Macii, serve un libero perfetto per puntare al podio Leggi anche: Consorzio Autostrade in bilico: in Sicilia il buco nero dei debiti vale 46 milioni