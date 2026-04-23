Ogni giorno, milioni di telefoni ricevono chiamate indesiderate provenienti da numeri sconosciuti o dall’estero. La maggior parte delle persone risponde o rifiuta senza pensarci troppo, spesso senza sapere che in alcuni casi si tratta di call center che utilizzano sistemi automatici per contattare numeri casuali. Questa pratica può far sì che il telefono venga inserito in una lista di numeri attivi, contribuendo a un ciclo continuo di chiamate non desiderate.

Ogni giorno milioni di telefoni squillano per chiamate indesiderate, spesso provenienti da numeri sconosciuti o dall’estero, ed il gesto più naturale è rifiutare immediatamente la telefonata, pensando di evitare fastidi. Tuttavia, secondo diversi esperti di sicurezza digitale, proprio questa azione potrebbe ottenere l’effetto opposto, visto che premere “rifiuta” può infatti trasformarsi in un segnale utile per chi gestisce campagne di telemarketing o truffe telefoniche. In altre parole, senza accorgersene, si rischia di partecipare a un sistema che alimenta nuove chiamate spam. Il punto centrale riguarda il funzionamento delle piattaforme automatizzate utilizzate dai call center, con questi sistemi che non si limitano a effettuare chiamate, ma raccolgono dati su ogni tentativo di contatto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rifiuti le chiamate spam? Potresti fare il gioco dei call center senza saperlo

Notizie correlate

Dal portale dei consumi alle chiamate dei call center, due incontri per i cittadiniCome si può gestire e monitorare al meglio i propri consumi domestici di luce e gas? E' possibile scoprire chi c'è dietro a una chiamata da un numero...

Leggi anche: Tim lancia un nuovo strumento contro le chiamate spam

Contenuti e approfondimenti

Chiamate Spam, ecco cosa succede davvero se le rifiuti: gli esperti lanciano l’allarmeCosa accade davvero? La spiegazione intimorisce tutti, vista la quantità di telefonate del genere che si ricevono, è importante saperlo Ne riceviamo talmente tante che sono diventate un incubo per ... macitynet.it

Rifiutare o ignorare le chiamate non impedisce lo spam: gli esperti spiegano come proteggersi davveroLe telefonate indesiderate continuano a essere una delle seccature più diffuse per chi usa lo smartphone ogni giorno. Rifiutare o ignorare la chiamata non solo non risolve il problema, ma in alcuni ... webnews.it