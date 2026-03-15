Dal portale dei consumi alle chiamate dei call center due incontri per i cittadini

Confconsumatori Ferrara ha organizzato due incontri rivolti ai cittadini per affrontare questioni pratiche come la gestione e il monitoraggio dei consumi di luce e gas domestici, e per chiarire come riconoscere le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Gli eventi mirano a fornire informazioni utili per la vita quotidiana e rispondono alle esigenze di chi desidera capire meglio questi aspetti.

Come si può gestire e monitorare al meglio i propri consumi domestici di luce e gas? E' possibile scoprire chi c'è dietro a una chiamata da un numero sconosciuto? E' per rispondere a queste e ad altre domande utili per la vita di tutti i giorni che Confconsumatori Ferrara ha organizzato due incontri pubblici gratuiti, giovedì 19 e giovedì 26 marzo alle 17.30 al Laboratorio Aperto-ex Teatro Verdi. Giovedì 19 è in programma ‘Portale consumi: gestire i tuoi consumi in tempo reale non è mai stato così facile', in cui si parlerà degli aggiornamenti relativi al portale. Vi sarà presentazione delle funzionalità e delle modalità operative per una gestione più chiara e immediata dei dati di consumo e saranno fornite indicazioni operative per utilizzarli in modo semplice ed efficace. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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