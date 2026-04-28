La Virtus Imola conclude la stagione con una sconfitta nel derby, la quinta consecutiva in incontri contro la stessa squadra. Nonostante il risultato, la squadra sa già che nella prossima stagione giocherà in Serie B Interregionale. La partita si è conclusa senza sorprese, lasciando i tifosi con poche speranze di miglioramenti immediati. La squadra dovrà affrontare un campionato diverso dalla stagione attuale.

Finale senza sorpresa in casa Virtus che, a prescindere dalla sconfitta nel derby - la quinta consecutiva in una stracittadina -, sa già cosa la aspetterà nella prossima stagione: la B Interregionale. Lo avevamo detto in sede di presentazione, battere i ‘cugini’ sarebbe stato un premio per una curva che, come essa stessa ha giustamente cantato a più riprese, la retrocessione non la merita. Anche i tifosi, però, loro malgrado dovranno accettare di confrontarsi con un campionato che ha una visibilità molto ridotta e trasferte di basso pregio rispetto a quelle di quest’anno, senza per giunta il derby. L’ipotesi ripescaggio, l’unica che può tenere aperti i giochi, è praticamente impossibile, non solo per il ranking dei gialloneri, che hanno almeno due club davanti, quanto per la volontà della Lnp di tornare a due gironi da 18.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nubi Virtus Imola. Baldiraghi la certezza in mezzo a mille dubbi

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