Baldiraghi sprona la Virtus Imola | Siamo in fondo possiamo risalire

Il coach della Virtus Imola ha invitato la squadra a mantenere la fiducia, sostenendo che, nonostante il posizionamento attuale in classifica, è possibile risalire. Ha paragonato la stagione a una maratona cestistica, citando le parole di un altro allenatore, per sottolineare che ci sono ancora molte partite da giocare. La squadra è attualmente in fondo alla classifica.

Paragonare questa stagione a una sorta di maratona cestistica (la ‘rubiamo’ a coach Luca Dalmonte che lo disse in sede di presentazione del campionato) ha molto senso. Perché come in quel tipo di gare podistiche, il corridore può andare in difficoltà anche quando sembra prossimo alla meta, o viceversa, scattare proprio quando viene dato per morto. E’ il caso della Virtus, che fino a tre giornate fa, dopo l’ottimo successo con Quarrata, sentiva i playout in tasca e magari sognava la salvezza diretta, per poi trovarsi, oggi, in fondo alla classifica. E con il match interno con Latina dietro l’angolo, di nuovo al PalaRuggi, domenica pomeriggio. L’euforia ha lasciato spazio alla delusione e la falcata si è trasformata in un passo pesante, quasi strisciato al suolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

