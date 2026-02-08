Questa sera la Virtus Imola affronta il primo vero test della stagione contro l’Allianz Pazienza San Severo. La squadra di Baldiraghi debutta al PalaRuggi alle 18, cercando di mettere subito in chiaro le sue intenzioni. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire questa nuova avventura.

Il nuovo corso della Virtus Imola inizia oggi al PalaRuggi (palla a due ore 18) contro l’ Allianz Pazienza San Severo. E il nuovo corso ha un nome è cognome, Massimo Baldiraghi (foto Isolapress). Una settimana di lavoro vero, intenso, dettagliato, una settimana per recuperare il tempo perso, in particolare per creare quei meccanismi difensivi che in questo campionato sono imprescindibili. Sette giorni non sono nulla, ma sono un inizio e ‘Pat’ conferma di avere le idee chiare: "Sono soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi – dice il neo coach giallonero –. Baldi non ci sarà, ha lavorato con il fisioterapista e rientrerà la prossima settimana, ma gli altri sono stati tutti molto disponibili alle mie proposte, che chiaramente erano diverse da quelle precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, ecco il primo esame per Baldiraghi

Domani, la Virtus riprende gli allenamenti e Massimiliano Baldiraghi sarà già in campo con la squadra.

La Virtus ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di sconfitte.

