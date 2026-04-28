Nube di polvere dall' ex cementificio insorgono le opposizioni | Nessuno stop al cantiere scelta irresponsabile

Le opposizioni nel consiglio comunale hanno espresso opposizione riguardo al cantiere dell'ex cementificio, che è proseguito nonostante un incidente verificatosi nei giorni scorsi. Durante le operazioni di demolizione, si è verificata una fuoriuscita di polveri che ha invaso le aree circostanti. Nonostante le preoccupazioni, le attività sono continuate senza interruzioni. La questione ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali.

Le opposizioni in consiglio comunale insorgono sul cantiere dell'ex cementificio, che è andato avanti nonostante l'incidente dei giorni scorsi, quando, durante le attività di demolizione, delle polveri hanno invaso la zona circostante. Da un lato il Movimento 5 Stelle che definisce "grave e.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Nube di polvere dall'ex cementificio, Giampietro (Pd) annuncia interrogazione urgente“Credo sia necessario che siano date tutte le informazioni in consiglio comunale sull’entità di tali polveri, sulle precauzioni adottate anche sul... Di Marco sulla vicenda dell'ex cementificio: “Nube di polvere nel quartiere, ora chiarezza”“Un’enorme, immensa, larga, nube grigia ieri ha invaso le strade della periferia ovest di Pescara, una nube di cemento, calce e polvere fuoriuscita... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nube di polvere dall'ex cementificio, Giampietro (Pd) annuncia interrogazione urgente; Nube di polvere dall’ex cementificio di Pescara: Collasso di materiale solidificato da 10 anni; Tempeste di sabbia in Cina: un'impressionante nuvola di polvere avvolge la città di Shihezi; Venere, la foschia dalle stelle cadenti. Nube di polvere dall'ex cementificio, insorgono le opposizioni: Nessuno stop al cantiere, scelta irresponsabileIl M5s: I lavori vanno avanti nonostante non ci siano ancora i risultati delle analisi. Avs-Radici in Comune presentea un'interrogazione al sindaco e alla giunta ... ilpescara.it Nube di polvere dall'ex cementificio, Giampietro (Pd) annuncia interrogazione urgenteFornire tutte le informazioni in consiglio comunale sull’entità di tali polveri, sulle precauzioni adottate anche sul piano della salute, sull’iter amministrativo ... ilpescara.it Video Un grosso incendio è divampato in un'azienda. Nube di fumo visibile da distante - facebook.com facebook