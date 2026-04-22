Di Marco sulla vicenda dell' ex cementificio | Nube di polvere nel quartiere ora chiarezza

Nella periferia ovest di Pescara, un’ampia nube di polvere si è sollevata ieri, invadendo le strade del quartiere. La nube grigia, composta da cemento, calce e polvere, si è originata durante le operazioni di demolizione di uno dei silos dell’ex cementificio situato in via Raiale. La situazione ha coinvolto i residenti, che hanno riferito di aver avvertito un’intensa nuvola di polvere nel quartiere.

“Un’enorme, immensa, larga, nube grigia ieri ha invaso le strade della periferia ovest di Pescara, una nube di cemento, calce e polvere fuoriuscita da uno dei silos dell’ex cementificio di Pescara, in via Raiale, durante le operazioni di demolizione”. Lo afferma il consigliere regionale Antonio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Sarno, cava crollata: nube di polvere, strada sbarrata e paura tra iCrollo in cava a Sarno: paura e chiusura della strada, una ferita aperta sul territorio Una porzione di una cava dismessa è crollata nel pomeriggio... De Bruyne fa chiarezza sulla vicenda Lukaku: “La situazione non è delle migliori per Romelu”Garcia e De Bruyne fanno chiarezza sulla situazione che si è creata attorno a Lukaku.