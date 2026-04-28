Novità al centro commerciale Perla dello Stretto | apre un noto bookstore

Al centro commerciale Perla dello Stretto è prevista l'apertura di un nuovo negozio dedicato ai libri, gestito da una nota catena di librerie. Si tratta di un Mondadori Bookstore che sarà inserito all’interno della struttura commerciale. L’obiettivo dichiarato è creare un punto di riferimento per gli amanti della lettura e per la comunità locale, offrendo una vasta selezione di volumi e spazi dedicati agli eventi culturali.

Il centro commerciale Perla dello Stretto accoglierà un nuovo spazio dedicato ai libri e alla cultura: apre Mondadori Bookstore, un luogo pensato non solo per lo shopping, ma come punto d’incontro per il territorio di Villa San Giovanni.L’arrivo della libreria rappresenta un segnale importante.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Perla dello Stretto: Raduno donne, rose e mimose in Fiat 500Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Leggi anche: Furto con spaccata alla gioielleria del centro commerciale Perla Verde a Riccione: rubati i gioielli esposti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Ca' Mestre, Medi-Market apre nel centro commerciale: inaugurazione il 28 maggio; Acquisti al buio: al centro commerciale Conè arrivano le Mystery Box; Kryalos acquisisce il centro commerciale Poseidon a Palermo per 56 milioni. Subito assalto al nuovo centro commercialeSan Giuliano Terme (Pisa), 16 maggio 2025 – È stato un vero e proprio assalto al supermercato quello avvenuto ieri, in occasione dell’apertura del nuovo Superstore Conad all’interno del Parco ... lanazione.it Novità nel commercio, a Castelfidardo si lavora a un centro commercialeE’ in fermento il commercio nella zona a sud di Ancona. Ci si aspetta un arrivo prorompente per Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, che è in attesa dell ... ilrestodelcarlino.it #Novità | Su #Play2000 il podcast "Sulla Gentilezza" di Mario Calabresi Tra gli ospiti: Paola #Cortellesi, Alessandro #Barbero, Stefano #Mancuso, Cristiana #Capotondi e Nicola #Zingaretti Di Fondazione Amplifon e Chora Media Dal #3maggio, ogn - facebook.com facebook Dal pediatra fino a 18 anni, l’ultima novità nella bozza di decreto sui medici di famiglia x.com