Perla dello Stretto | Raduno donne rose e mimose in Fiat 500

Domenica 8 marzo si svolgerà alla Perla dello Stretto il dodicesimo Raduno Donne Rose e Mimose, dedicato alla Festa della donna. L'evento prevede la partecipazione di appassionate di Fiat 500 che si riuniranno per un corteo e un rassemblement nel luogo. L'iniziativa coinvolge donne di diverse età che arriveranno per condividere questa giornata speciale.

Appuntamento domenica 8 marzo, Festa della donna, alla Perla dello Stretto con il 12° Raduno Donne Rose e Mimose in Fiat 500. Ore 9:00 concent.to auto piazzale centro commerciale Perla dello Stretto Villa San Giovanni Ore 11 partenza auto incolonnate lungo la ss 18 direzione Reggio con brevissima sosta a piazza indipendenza, ultimi ritocchi alle auto, ripartenza per la sfilata sul corso Garibaldi, sosta in piazza Italia, mostra espositiva, saluti del sindaco f.f della città metropolitana dott. Domenico Battaglia e autorità.

