Furto con spaccata alla gioielleria del centro commerciale Perla Verde a Riccione | rubati i gioielli esposti

Un gruppo di ladri ha scassinato la gioielleria nel centro commerciale Perla Verde di Riccione, rompendo la vetrina per rubare i gioielli esposti. La notte tra lunedì e martedì, intorno a mezzanotte, i malviventi hanno usato una pietra per rompere il vetro e entrare nel negozio, portando via diversi oggetti di valore. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

Riccione, 17 febbraio 2026 – Furto nella notte tra lunedì e martedì a Riccione. Intorno alla mezzanotte una gioielleria del centro commerciale Perla Verde, lungo la Statale 16, è stata presa di mira da ignoti. L’obiettivo era il punto vendita Sarni Oro. Secondo le prime informazioni, almeno due persone hanno utilizzato una Fiat Panda per sfondare l’ingresso esterno dell’attività. Dopo aver forzato l’accesso, sono entrate nel negozio e hanno prelevato parte dei gioielli esposti. L’allarme ha attivato l’intervento dei carabinieri, ma al loro arrivo i responsabili si erano già allontanati, lasciando il veicolo sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

