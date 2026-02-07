Campionato regionale 2026 di taekwondo combattimento | 2 medaglie per le Pantere Team Carrara
Si conclude a Patti il campionato regionale 2026 di taekwondo combattimento. Le Pantere Team Carrara portano a casa due medaglie, dimostrando ancora una volta il loro valore. La competizione si è svolta domenica 1 febbraio, con tanti atleti che si sono sfidati sul tatami.
Si conclude il campionato regionale 2026 di combattimento di Taekwondo svoltosi a Patti Domenica 1 febbraio. Le Pantere Taekwondo Team Carrara, in questa tornata hanno partecipato con tre atleti conquistando due medaglie. Bronzo per Giorgia Barbaria, che proveniente da 4 mesi di infortunio, cede.🔗 Leggi su Palermotoday.it
