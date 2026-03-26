Novara viaggio nel pop rock italiano con Bnb Musica Mmxx

Sabato 28 marzo si terrà un concerto di musica live nel centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara. L’evento fa parte della rassegna dedicata al pop rock italiano e porta sul palco artisti emergenti del genere. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperta al pubblico. L’ingresso è previsto senza prenotazione anticipata.

Sabato 28 marzo nuovo appuntamento con la musica live nel centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara. Sul palco dell'auditorium arriva, direttamente da Pinerolo, la band "Bnb Musica Mmxx" per un viaggio musicale nel pop rock italiano, tra cover e brani inediti. Il gruppo è composto da: Luana Barnabà, voce; Gianluca Nardelotto, chitarra; Alberto Macerata, basso; Sergio Pollone, batteria; Paolo Gambino, piano e tastiere. Ingresso 15 euro (12 euro per gli associati). Per informazioni e prenotazioni: www.viaoxiliaquattro.com. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, viaggio nel pop rock italiano con "Bnb Musica Mmxx" Articoli correlati Mauro Pagani: il viaggio nella memoria e nella musica del rock progressivo italiano svelato nel nuovo docufilm.Il musicista Mauro Pagani ha presentato ieri sera, 11 febbraio 2026, al Cinema Sivori di Genova il film “Andando dove non so”, un documentario sulla... Leggi anche: Sanremo, Mattarella: musica pop parte patrimonio culturale italiano