Nottingham Forest Gibbs-White sogna la gloria in Europa League
Il Nottingham Forest, con Gibbs-White in campo, si prepara a sfidare l'Aston Villa nelle semifinali di Europa League. La squadra britannica cerca di avanzare ulteriormente nella competizione, affrontando una delle sfide più importanti della stagione. La partita si svolgerà a breve, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia per raggiungere la finale.
?? Cosa sapere Il Nottingham Forest di Gibbs-White affronta l'Aston Villa nelle semifinali di Europa League. Il club inglese punta a superare i Villa dopo l'eliminazione del Porto nei quarti. Morgan Gibbs-White punta a incidere il proprio nome sul trofeo della UEFA Europa League, guidando il Nottingham Forest verso la semifinale contro l'Aston Villa dopo aver eliminato il Porto nei quarti di finale. Il centrocampista del club inglese, arrivato nel 2022 dal Wolverhampton Wanderers, sta v .🔗 Leggi su Ameve.eu
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