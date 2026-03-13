Difficile spiegare la sconfitta del Nottingham Forest in Europa League

Il Nottingham Forest ha perso in Europa League contro l’FC Midtjylland, con l’allenatore Vitor Pereira che ha dichiarato come sia “difficile spiegare” la sconfitta. La squadra ha avuto diverse occasioni da gol che non sono state sfruttate, portando alla sconfitta finale. La partita ha suscitato molte discussioni online, mentre Pereira ha commentato gli episodi della partita senza entrare in dettagli ulteriori.

2026-03-13 00:56:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Nottingham Forest Vitor Pereira ha ammesso che è “difficile spiegare” la sconfitta della sua squadra in Europa League dopo che non sono riusciti a concretizzare una serie di occasioni contro l’FC Midtjylland. Il Forest ha creato numerose opportunità durante la partita ma non è riuscito a trovare la rete, mentre il Midtjylland è stato molto più cinico sotto porta e si è portato in vantaggio per 1-0 in Danimarca per il ritorno. Parlando a TNT Sports dopo la partita, Pereira ha detto che il risultato non riflette l’equilibrio generale del gioco. “È difficile da spiegare. Abbiamo creato tante occasioni da gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Leggi anche: Vitor Pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria di Europa League contro il Fenerbahce Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Nottingham Forest, ormai rassegnato a dover disputare il turno aggiuntivo dei playoff in Europa League, ospita la rivelazione della fase... Igor Jesus segna una doppietta per il suo Nottingham contro il Betis in Europa League Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nottingham Forest Argomenti discussi: Il Forest viene fischiato sotto la pioggia dopo l’ennesima sconfitta casalinga contro il Midtjylland; Hutchinson: Forest convinto di poter rimettere tutto a posto nel ritorno con il Midtjylland. Il minuto folle del Nottingham Forest: rigore sbagliato, poi un beffardo autogol e la partita è persaIl Braga ha battuto 1-0 il Nottingham Forest nella 7ª giornata di Europa League. Il club inglese nel secondo tempo ha vissuto un minuto assurdo: prima il rigore sbagliato, poi un autogol beffardo. fanpage.it