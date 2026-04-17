Nottingham Forest-Porto | formazioni confermate per la sfida di Europa League

Il Nottingham Forest ospiterà il Porto in un quarto di finale di Europa League, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si giocherà in Inghilterra e rappresenta un'occasione storica per il club, che cerca di raggiungere la sua prima semifinale europea dal 1984. La sfida si presenta equilibrata, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato positivo.

2026-04-16 19:49:00 Breaking news: Il Forest può raggiungere la prima semifinale europea a 42 anni. Il Nottingham Forest punterà a raggiungere la sua prima semifinale europea dal 1984, quando ospiterà il Porto in un quarto di finale di Europa League perfettamente bilanciato. Il Forest ha beneficiato di uno spettacolare autogol di Martim Fernandes all’andata e ha pareggiato 1-1 all’Estadio do Dragao. Avendo già battuto il Porto in casa nella fase di campionato in questa stagione, i padroni di casa hanno motivo di credere di poter ottenere la vittoria e organizzare un pareggio in semifinale con i rivali del Midlands, l’Aston Villa o il Bologna. 101GreatGoals ha tutte le notizie sulla squadra dal City Ground.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland | Europa League Highlights

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