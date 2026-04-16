Nottingham Forest-Porto Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe al City Ground?

Domani sera alle 21:00 si gioca la sfida di ritorno tra Nottingham Forest e Porto, valida per i quarti di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono già disponibili le quote e i pronostici degli esperti. La partita si svolge al City Ground, con molte aspettative sul risultato finale e sulla possibilità di entrambe le squadre di segnare.

La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in Primeira Liga sentono il titolo vicino, in Europa League devono giocare una gara decisiva giovedì notte contro il Nottingham Forest, dopo l’1-1 che è maturato la settimana scorsa al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al City Ground? Notizie correlate Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a City Ground?La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in... Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesi; Europa League, Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Autogol clamoroso di Fernandes; Autogol clamoroso in Porto-Nottingham Forest: la fotosequenza; VIDEO. Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Nottingham Forest-Porto, le formazioni ufficiali: Lucca bocciato, Milenkovic out. Ndoye dal 1'Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Porto, match valido per i quarti di ritorno di Europa League. Una sciocchezza di Martim. m.tuttomercatoweb.com Europa League, pronostico Nottingham Forest-Porto: dopo il pareggio dell'andata...In palio la semifinale di Europa League, un traguardo in linea con l’andamento della stagione dei portoghesi (primi in classifica nella Liga Portugal), un po’ meno per quanto riguarda gli inglesi (che ... tuttosport.com Il City Ground è pronto per ospitare il ritorno dei Quarti di Finale di Europa League. A contendersi un posto in semifinale Nottingham Forest - Porto dopo il pareggio dell'andata. Appuntamento questa sera alle 21:00 su Tv8. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com facebook Su Tv8 vi aspetta una sfida decisiva Dopo l’1-1 dell’andata, il destino è ancora tutto da scrivere. L’appuntamento con il match di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Porto è per domani dalle 20:30 LIVE. x.com