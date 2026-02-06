Due auto si ribaltano a Sona e a Castelnuovo tre feriti soccorsi

Due incidenti si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, 6 febbraio. A Sona, in Via Veneto, due auto si sono ribaltate, ferendo tre persone. Poco dopo, a Castelnuovo, un altro incidente ha coinvolto un veicolo, anche qui con alcuni feriti soccorsi sul posto. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica degli episodi.

Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, 6 febbraio. Il primo è stato in Via Veneto, a Sona, dove intorno alle 17.40 un'automobile è uscita di strada in modo autonomo. Il veicolo si è capovolto e le due persone all'interno sono rimaste intrappolare. Per estrarle, è.🔗 Leggi su Veronasera.it

