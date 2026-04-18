Nella notte del 17 aprile, poco prima della mezzanotte, a Concorezzo si è verificato uno scontro tra un’auto e una motocicletta che ha causato il ferimento di due giovani. L’incidente ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto.

Un violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Concorezzo nella notte del 17 aprile, poco prima della mezzanotte. Il sinistro, avvenuto in via don Giovanni Minzoni, ha coinvolti due giovanissimi, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, le cui condizioni cliniche hanno richiesto l’intervento immediato di diverse unità di soccorso. Intervento d’urgenza e gestione dei feriti. Le dinamiche che hanno portato allo scontro stradale sono ancora oggetto di accertamento. Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente l’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha dispiegato sul posto tre ambulanze e due automediche per gestire la gravità della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Concorezzo: scontro tra auto e moto, due giovani feriti

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