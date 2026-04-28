Maxi controlli a Monza identificate 564 persone | multe e denunce

Tra il 23 e il 26 aprile, la polizia della questura di Monza e Brianza ha effettuato un’intensificazione dei controlli sul territorio, identificando complessivamente 564 persone. Durante questa operazione sono state contestate alcune infrazioni e presentate denunce, mentre sono state emesse diverse sanzioni amministrative. L’attività si è svolta in varie zone della città con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Ben 564 persone. Sono quelle identificate dalla polizia della questura di Monza e Brianza dal 23 al 26 aprile durante un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a Monza. Le attività di controllo, svolte con il supporto del reparto prevenzione crimine Lombardia e di un’unità cinofila.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi operazione in Brianza, identificate 123 persone: raffica di multe e denunce Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maxi controlli a Monza, identificate 564 persone: multe e denunce; Salsomaggiore, maxi controlli dei carabinieri: 2 attività sanzionate, 7 denunce e 9 patenti ritirate; Sicurezza e prevenzione a Ostiglia: maxi controlli dei Carabinieri tra scuole e trasporti; Controlli contro la malamovida: sanzionato un locale e alcune persone che bevevano alcolici in strada. Monza, maxi controlli in stazione: quasi la metà risulta con precedenti. Scattati i rimpatriMonza, 18 ottobre 2025 – Irregolari, ladri, stupratori. La stazione ferroviaria preoccupa, fra aggressioni e spaccio, e il Questore Filippo Ferri dispone controlli straordinari. Nell’ambito delle ... ilgiorno.it Spaccio nelle Groane, due giorni di maxi controlli nelle zone più a rischioMonza, 7 novembre 2025 – Maxi controlli nella zona delle Groane. Nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi alla fine di settembre, presieduto dal Prefetto di Monza e ... ilgiorno.it Trionfo Fiorentina Primavera: vittoria contro il Monza per 3-1. Riconquistato il primato in classifica x.com Acinque chiude l’esercizio con utile stabile e approva la distribuzione dei dividendi a Monza. - facebook.com facebook