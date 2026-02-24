Notte della Taranta alle audizioni per il corpo di ballo si sono presentati in 90

Durante le audizioni per il corpo di ballo della Notte della Taranta, si sono presentati in 90, spinti dalla voglia di esibirsi davanti a un vasto pubblico. La manifestazione, ormai conosciuta anche fuori dalla Puglia, attira performer da diverse regioni grazie alla sua forte copertura mediatica. Molti aspiranti ballano con entusiasmo, desiderosi di conquistare un posto sul palco principale. La competizione si fa sempre più intensa e coinvolgente.

Balzo in avanti rispetto allo scorso anno, quando le candidature erano state 31. L’ambizione di danzare sul palco di Melpignano travalica la dimensione locale: in 19 sono arrivati da altre regioni Le prove pratiche si sono svolte domenica 22 febbraio a Melpignano. Diciannove candidati sono arrivati da fuori regione – Calabria, Lazio, Piemonte, Campania, Basilicata e Trentino-Alto Adige – a testimoniare una diffusione ormai ampia del repertorio coreutico legato alla pizzica pizzica. L’età media dei partecipanti è risultata di 27 anni, dato che restituisce l’immagine di una platea giovane e variegata per formazione e percorsi artistici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Taranta, si aprono le selezioni per ampliamento e integrazione del corpo di balloLa Fondazione della Notte della Taranta apre ufficialmente le selezioni per trovare nuovi ballerini e ballerine under 35.

