Nordio in bilico Meloni furiosa dopo il caso della grazia a Minetti colloquio di oltre 1 ora con Mantovano - RUMOR

Il ministro della giustizia si trova in una posizione delicata mentre il presidente del consiglio esprime scontento dopo la decisione di concedere la grazia a un ex politico coinvolto in un procedimento penale. Nei giorni scorsi, si è svolto a Palazzo Chigi un incontro di oltre un'ora tra il ministro e un altro esponente di rilievo del governo. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opposizione e alimenta discussioni all’interno della maggioranza.

Il faccia a faccia a Palazzo Chigi riaccende dunque i riflettori su una vicenda che continua a scuotere la maggioranza. Se da fonti ufficiali si parla di un incontro già programmato e focalizzato su dossier tecnici, il clima politico appare tutt’altro che disteso. Il ministro Nordio è infatti nel mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nordio in bilico, Meloni furiosa dopo il caso della grazia a Minetti, colloquio di oltre 1 ora con Mantovano - RUMOR Notizie correlate Caso Minetti: Nordio scaglia la bomba, Meloni furiosa e crisi al Ministero? Cosa sapere Nordio attribuisce a Giusi Bartolozzi la gestione della domanda di grazia per Nicole Minetti. Grazia a Nicole Minetti, ministro Nordio ancora nell'occhio del ciclone dopo il caso Almasri e il referendumCarlo Nordio ancora nella bufera in seguito alla richiesta di chiarimenti del Quirinale per la grazia concessa a Nicola Minetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonato. Caso Minetti, Serracchiani: Meloni faccia dimettere Nordio. E lui risponde: Si rilegga i CodiciROMA – Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremam ... dire.it Nordio, niente dimissioni. In bilico c’è solo Delmastro. Giustizia in stallo fino al votoÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilgazzettino.it