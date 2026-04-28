Caso Minetti | Nordio scaglia la bomba Meloni furiosa e crisi al Ministero

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che la gestione della richiesta di grazia per Nicole Minetti è stata affidata a un'altra persona, senza entrare nel merito delle decisioni prese. La presidente del Consiglio ha espresso la sua insoddisfazione, aprendo una crisi all’interno del Ministero. La vicenda riguarda specificamente la nomina di chi si occupa delle pratiche di grazia e le modalità di gestione di questa procedura.

? Cosa sapere Nordio attribuisce a Giusi Bartolozzi la gestione della domanda di grazia per Nicole Minetti.. Meloni e il Quirinale chiedono chiarimenti al Ministero della Giustizia il 28 aprile 2026.. Il Ministero della Giustizia affronta una crisi politica senza precedenti dopo che Carlo Nordio ha attribuito la gestione della domanda di grazia per Nicole Minetti alla sua ex collaboratrice Giusi Bartolozzi, scatenando l’ira di Giorgia Meloni e il silenzio del Quirinale. La tensione nei palazzi del potere è palpabile in questo martedì 28 aprile 2026, mentre il caso legato all’ex consigliera regionale lombarda si trasforma in un terremoto istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Minetti: Nordio scaglia la bomba, Meloni furiosa e crisi al Ministero Notizie correlate Caso Minetti: il Ministero Nordio indaga in 24 ore? Cosa sapere Il Ministero della Giustizia avvia un'istruttoria su Nicole Minetti dopo la nota del Quirinale. Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Contenuti di approfondimento Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'Esplode il caso Minetti. Oggi con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nor ... ansa.it Caso Minetti, Serracchiani: Meloni faccia dimettere Nordio. E lui risponde: Si rilegga i CodiciROMA – Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremam ... dire.it