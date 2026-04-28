Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si trova di nuovo sotto scrutinio dopo aver concesso la grazia a una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La decisione ha riacceso le discussioni sui criteri adottati e sulle procedure seguite nel caso specifico. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da altre contestazioni legate a precedenti interventi. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche e gli osservatori dell’ordinamento giudiziario.

Carlo Nordio ancora nella bufera in seguito alla richiesta di chiarimenti del Quirinale per la grazia concessa a Nicola Minetti. Il ministro della Giustizia del governo Meloni torna al centro della polemica dopo il caso Almasri e la sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia. Le opposizioni vanno all’attacco, chiedendo le dimissioni e che vada a riferire in Parlamento. Grazia a Nicole Minetti, bufera sul ministro Nordio Grazia, quali sono i compiti del ministero della Giustizia Le opposizioni all'attacco Grazia a Nicole Minetti, bufera sul ministro Nordio Un nuovo caso scuote il ministero della Giustizia dopo il caso Almasri, il referendum costituzionale e le dimissioni forzate del sottosegretario Delmastro e del capo di gabinetto Bartolozzi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti, ministro Nordio ancora nell'occhio del ciclone dopo il caso Almasri e il referendum

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