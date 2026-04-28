Nordio a Palazzo Chigi da Mantovano

Il ministro della Giustizia si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La riunione, prevista da tempo, ha visto confronti tra i due rappresentanti delle istituzioni. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante l'incontro. La visita si è svolta in un momento di attenzione per questioni legali e amministrative.

Il ministro della GiustiziaCarlo Nordio è arrivato intorno alle 13 a Palazzo Chigied è andato via dopo oltre un’ora. Secondo quanto si apprende, il Guardasigilli ha parlato con il sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioAlfredo Mantovano, in un incontro che era in programma già da qualche giorno. Smentite quindi voci su eventualidimissionidel ministro, levatisi appena la sua auto è entrata nella sede del governo. Intanto, non si placano le polemiche sul caso dellagrazia concessa a Nicole Minetti, con Nordio nel mirino delle opposizioni che chiedonolasci il suo incarico. Come riporta ilCorriere della Sera, secondoNicola Fratoiannidi...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nordio a Palazzo Chigi da Mantovano Crans Montana, conferenza stampa sul dramma a Palazzo Chigi Notizie correlate Nordio a Palazzo Chigi: incontro con MantovanoIl ministro della Giustizia è stato ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio per un colloquio che non sarebbe legato al... Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi per incontrare Mantovano – La direttaAlla ex politica, condannata per peculato e favoreggiamento della prostituzione, è stata concessa la grazia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi, ricevuto dal sottosegretario Mantovano; Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi, ricevuto dal sottosegretario Mantovano; Bufera su Nordio per la grazia a Minetti, la telefonata con Meloni: Ho rispettato la legge; Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi. Bufera su Nordio per il caso Minetti, il ministro per un’ora a Palazzo Chigi. L’opposizione: Tolga il disturbo prima di fare altri danniIl ministro è stato a colloquio con il sottosegretario Mantovano. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Carlo Nordio dopo la grazia concessa a Nicole Minetti ... dire.it Caso Minetti, Procura: Accertamenti urgenti per fatti gravissimi. Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La direttaNicole Minetti, Milano, 20 ottobre 2014 (Foto Omar Abd el Naser/LaPresse) Il ministro della ... msn.com Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi: è stato ricevuto da Mantovano x.com Corriere della Sera. . Il requiem per la nomina di Beatrice Venezi inizia a Palazzo Chigi intorno alle 11 di mattina. «È una scelta inevitabile, ormai è indifendibile». È Giorgia Meloni in persona a dare l’ultimo via libera, quello definitivo, alla cacciata del «direttor - facebook.com facebook