Il ministro della Giustizia si trova a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La visita, in programma, riguarda questioni legate a un caso giudiziario in corso. La riunione si svolge in un momento di attenzione sulla vicenda, senza ulteriori dettagli pubblici sulle tematiche discusse. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.

Alla ex politica, condannata per peculato e favoreggiamento della prostituzione, è stata concessa la grazia. Il ministero dell’Interno ha aperto una procedura interna Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno ma arriva mentre il Guardasigilli è finito nella bufera per via del caso Nicole Minetti e la grazia concessa all’ex politica, provvedimento su cui il Quirinale ha chiesto chiarimenti. Il dicastero di via Arenula ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa, hanno fatto sapere dal ministero.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi per incontrare Mantovano – La diretta

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