Nonna Maria spegne cento candeline | Una famiglia unita e felice il regalo più grande

A Pontedellolio, una donna ha compiuto cent'anni. Nata il 27 aprile 1926, ha festeggiato il secolo di vita insieme ai familiari e alle nipoti Ilaria, Sara e Chiara. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con amici e parenti presenti per celebrare questo importante traguardo. La festeggiata ha espresso soddisfazione per aver raggiunto questa età, sottolineando l’importanza di una famiglia unita e felice.

Pontedellolio celebra lo straordinario traguardo di una concittadina. Nata il 27 aprile 1926, nonna Maria ieri ha festeggiato il secolo di vita, circondata dall'affetto dei suoi famigliari e delle nipoti Ilaria, Sara e Chiara. A portare i propri auguri alla centenaria, anche il sindaco Alessandro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Cento candeline più una per nonna Maria: tra tresette, ricordi di guerra e passeggiate al soleLunedì 23 febbraio la signora Maria Boschi ha festeggiato i 101 anni in una splendida giornata di sole, circondata da tanti parenti e amici che le... Festa grande ad Atena Lucana: nonna Francesca spegne 100 candelineIl sindaco, Luigi Vertucci, e l’amministrazione comunale hanno voluto porgere a nonna Francesca gli auguri a nome di tutta la comunità Atena Lucana... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sora, Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino incontra i ragazzi delle scuole. I 100 anni di nonna Maria e il battesimo del bisnipote Michele: quattro generazioni in festaVIGONZA - Grande festa oggi, 7 maggio, a Vigonza. Nonna Maria Agostini spegne 100 candeline. Sarà di certo un giorno da ricordare per tutta la famiglia perché proprio oggi, in chiesa a Noventana, ... ilgazzettino.it Un secolo di nonna Maria. Cento candeline spente con il sindaco CiappiHa compiuto 100 anni ma è è come se ne avesse molti meno. Maria Chelli è un’accanita fan del gruppo delle Nonne favolose, le volontarie che si recano nelle Rsa per leggere ad alta voce, racconti, ... lanazione.it