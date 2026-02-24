Cento candeline più una per nonna Maria | tra tresette ricordi di guerra e passeggiate al sole

Maria Boschi compie 101 anni, un traguardo che celebra con una festa a sorpresa organizzata dai familiari. La causa di questa giornata speciale è il suo lungo percorso di vita, ricco di ricordi di guerra, passeggiate al sole e momenti di convivialità. Tra tresette e risate, la signora ha ricevuto fiori e affetto da chi le vuole bene. La festa si è svolta in un’atmosfera di calore e allegria, sotto un cielo sereno.

Lunedì 23 febbraio la signora Maria Boschi ha festeggiato i 101 anni in una splendida giornata di sole, circondata da tanti parenti e amici che le hanno regalato fiori e preparato una festa a sorpresa. La signora Maria nella vita si è sempre tenuta occupata, lavorando in campagna nei terreni di.