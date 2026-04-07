Festa grande ad Atena Lucana | nonna Francesca spegne 100 candeline

Atena Lucana ha celebrato il centesimo compleanno di nonna Francesca Caggiano, nata il 5 aprile 1926. La festa si è svolta in compagnia dei familiari e amici, che hanno condiviso con lei questo traguardo importante. La donna ha spento le sue 100 candeline circondata dall’affetto di chi le vuole bene. La ricorrenza è stata un momento di gioia per la comunità locale.

Il sindaco, Luigi Vertucci, e l’amministrazione comunale hanno voluto porgere a nonna Francesca gli auguri a nome di tutta la comunità Atena Lucana festeggia il secolo di vita di nonna Francesca Caggiano, nata il 5 aprile 1926. Circondata dall'affetto dei suoi cari, la centenaria ha spento le candeline. Il sindaco, Luigi Vertucci, e l’amministrazione comunale hanno voluto porgerle gli auguri a nome di tutta la comunità per lo straordinario traguardo raggiunto. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candelineDue figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi.

Leggi anche: Maria Di Benedetto spegne 102 candeline: grande festa ad Aragona

Si parla di: Ad Atena Lucana giornata di studi su etnomusicologia e archivi.

Etnomusicologia, archivio e territorio: ad Atena Lucana una giornata di studio su Musica, Vallo di Diano e ArchiviIl 3 aprile ad Atena Lucana, Archivio Atena presenta una giornata di studi su etnomusicologia e territorio. Scopri le ricerche di Paolo Apolito, Luigi Coiro e i tesori sonori del Vallo di Diano. Un ev ... infocilento.it

Il turismo delle radici ad Atena Lucana: 47 discendenti di emigrati alla scoperta dei loro aviDa oggi a lunedì, in occasione della Festa di San Ciro, 47 discendenti di emigrati di Atena Lucana saranno per la prima volta in visita nel comune valdianese alla ricerca delle proprie origini e dei ... ilmattino.it