Nonantola Film Festival festeggia 20 anni

Il Nonantola Film Festival compie 20 anni e questa festa si avvicina. La manifestazione, che da due decenni porta nelle sale del paese film indipendenti e cortometraggi, si svolgerà dal primo al tre maggio del 2026. La città si prepara a ricevere registi, attori e appassionati per un evento che promette di durare tre giorni pieni di proiezioni e incontri.

Il Nonantola Film Festival si prepara a soffiare su venti candeline, un traguardo storico che sarà celebrato ufficialmente dal 1 al 3 maggio 2026. Le prime anticipazioni della ventesima edizione sono state svelate nei giorni scorsi presso la sala Sighinolfi, all'ombra della Torre dei Bolognesi, sede del Museo di Nonantola, delineando il profilo di una kermesse che sa rinnovarsi senza perdere la propria anima. Per celebrare il ventennale, la manifestazione cambia pelle partendo dall'estetica. È stato presentato il nuovo logo e un'immagine coordinata più flessibile e contemporanea. Secondo Simona di Bona, membro del direttivo e autrice del restyling, l'obiettivo è "attualizzarsi alle trasformazioni del linguaggio cinematografico pur mantenendo le radici storiche del festival".