non vuole comunisti e gay in cucina chef condannato

Un chef di Trento è stato condannato per aver espresso opinioni discriminatorie riguardo a comunisti e persone con orientamento sessuale diverso. Le sue dichiarazioni sono state considerate offensive e incompatibili con un ambiente di lavoro rispettoso. La sentenza arriva dopo un procedimento legale che ha evidenziato comportamenti ritenuti lesivi della dignità di alcuni soggetti. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore della ristorazione locale.

TRENTO, 28 APR – Niente comunisti, meglio se non propensi alle rivendicazioni sindacali e senza problemi di orientamento sessuale. Questo, nei desiderata del noto chef Paolo Cappuccio, era l’identikit perfetto della persona che poteva ambire a lavorare nella “brigata di cuochi” di un importante hotel di Madonna di Campiglio. Il testo dello chef stellato, e le successive interviste su media nazionali in cui rimarcava la propria idea, sono però state definite discriminatorie dal Tribunale di Trento. Si conclude così il ricorso presentato dalla Cgil del Trentino, assistita dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso. I fatti risalgono al...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Come riconoscere la manipolazione Ecco qua un esempio da manuale. Leggetevi il thread per capire dove vuole andare a parare il signor giornalista quando inizia a spiegarvi che in Ungheria non ha vinto la sinistra (chi l'ha mai detto) ma un signore di des x.com