Spin Time i comunisti occupano? Governo condannato a pagare 21 milioni

Gli attivisti di Spin Time occupano l’ex struttura in risposta a ritardi nelle assegnazioni di alloggi popolari. La protesta nasce dalla mancanza di risposte concrete alle richieste di case e dal mancato intervento delle autorità. Operano senza autorizzazione e rischiano sanzioni, mentre i residenti continuano a vivere in condizioni precarie. La situazione si acuisce con l’aumento delle tensioni tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La vicenda si sviluppa in un quartiere già segnato da problemi sociali.

Non bastavano i risarcimenti ai clandestini pluripregiudicati e alla Ong di Carola Rackete, capitana speronatrice delle navi della Guardia di Finanza. Ora il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a pagare 21 milioni per l’occupazione abusiva di un immobile da parte dello Spin Time Labs, il centro sociale sostenuto dal movimento della sinistra extraparlamentare “Action” che si batte per il diritto all’abitare impadronendosi delle proprietà altrui. L’invasione è avvenuta nell’ambito dello “Tsunami tour”. L’immobile, di proprietà di un privato – ci arriviamo tra poco – è stato occupato il 12 ottobre 2013 «da un gruppo di circa 300 persone di diverse nazionalità», così si legge nella sentenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Spin Time occupato a Roma, per il mancato sgombero Viminale condannato a pagare 21 milioni: a chi andrannoLo stabile di Spin Time a Roma rimane occupato dopo che il Viminale è stato condannato a pagare 21 milioni di euro per il mancato sgombero.

Mancato sgombero Spin Time, Viminale condannato a risarcire 21 milioniIl tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve pagare oltre 21 milioni di euro perché non ha sgomberato Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

I venezuelani con i vessilli spintonati dai comunistiDalle piazze italiane che cambiano pelle per adattarsi al nuovo contesto internazionale e si vestono dei colori del Venezuela emerge il paradosso più plastico della sinistra. Da una parte ci sono i ... ilgiornale.it

«Non toccate Spin Time». La Ditta avverte la destra e incalza l’opposizione x.com

Loro occupano, lo Stato paga: 21 milioni per "Spin Time". Il Viminale condannato a risarcire i proprietari dell’immobile a Roma per mancato sgombero. Un altro abuso della sinistra che si deve risolvere come con Leoncavallo e Askatasuna: sgombero! - facebook.com facebook