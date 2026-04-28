Non vedo un Piano B… | Napoli sul futuro allenatore arriva la sentenza in diretta

Durante una trasmissione in diretta, il giornalista ha confermato che Antonio Conte continuerà a essere l’allenatore del Napoli fino al 2027, sottolineando l’assenza di altre opzioni concrete per la panchina. La notizia chiude immediatamente ogni discussione riguardo a un possibile cambio di tecnico e mette fine alle speculazioni in merito a un piano alternativo. L’annuncio viene dato in modo diretto e senza dubbi.

Antonio Conte rimane l’allenatore del Napoli fino al 2027 e non esiste alcuna alternativa credibile secondo il giornalista Valter De Maggio, che ha chiuso ogni speculazione sul futuro tecnico azzurro. Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, un tifoso ha posto la domanda più ricorrente dell’ambiente partenopeo: chi sostituirà Conte nella stagione 2026-2027. De Maggio ha risposto in modo categorico, rifiutando di avanzare ipotesi alternative. Il cronista esclude qualsiasi scenario diverso da quello dell’attuale tecnico salentino, sottolineando come il contratto fino al 2027 rappresenti un vincolo concreto e non negoziabile. Conte: il tecnico blindato fino al 2027.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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