In Italia, le persone fragili si trovano in una posizione di crescente difficoltà, con molte che segnalano mancanza di supporto e attenzione da parte delle istituzioni. La promessa del governo di lasciare un segno nella storia sembra favorire gruppi già privilegiati, lasciando invece sole le fasce più vulnerabili della popolazione. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla tutela e sui servizi dedicati a chi vive condizioni di grande disagio economico.

Come ho già scritto più volte, la storica promessa del governo Meloni di voler lasciare un segno nella storia non mi è mai piaciuta anche perché privilegia e tutela la Casta e il Popolo e le persone che vivono enormi difficoltà per arrivare a fine mese sono lasciate sole. Un conflitto, una guerra porta sempre delle conseguenze drastiche per un paese, chi governa ha il dovere e la responsabilità di tutelare e garantire a ogni individuo tutti gli strumenti perché possa sviluppare ogni aspetto della propria individualità, a mio parere se chi governa non riesce a far questo ha fallito. Il Prodotto Interno Lordo nonostante il supporto del Pnrr non cresce, ovviamente anche gli enti territoriali come i comuni risentono delle ricadute dei conflitti mondiali lo dimostrano i rincari energetici e non solo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non vedo un buon futuro per le persone fragili in Italia

Quanto Guadagna Patrizio Le Verità di Diprè e Gargano | RUVIDO 298

Notizie correlate

Task force per sostenere le persone fragiliSono 36 le persone fragili seguite direttamente nelle loro case a Bellaria Igea Marina.

“La mia vita nelle miniere in Australia. Non è un paradiso, ma in Italia non vedo futuro”“Non considero l’Australia un paradiso: ho affrontato difficoltà, momenti duri e tante prove.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Blog | Una parte d'Italia non si è liberata della relazione tossica avuta con Mussolini. Consiglio un buon terapeuta!; Ma al Liberazione, nel giorno di Liechti, si vede (un po’) d’Italia; L’allarme di Aifa: il 2024 non è stato un buon anno per la lotta all’antibiotico-resistenza; Goldman Sachs: l’Italia non andrà in recessione. I settori su cui puntare e quelli da evitare.

Toto Wolff preoccupato per Kimi Antonelli: Già immagino i titoli in Italia. Non è un buon segnoIl successo di Kimi Antonelli è stato accolto in ogni angolo del mondo come qualcosa di straordinario. Ovviamente è così. Perché a 19 anni Antonelli è diventato il più giovane vincitore di sempre in ... fanpage.it

La mia vita nelle miniere in Australia. Non è un paradiso, ma in Italia non vedo futuroNon considero l’Australia un paradiso: ho affrontato difficoltà, momenti duri e tante prove. Ma sono convinta che spesso il problema non siamo noi, bensì l’ambiente in cui cerchiamo di crescere. Ad ... ilfattoquotidiano.it

KAIZEN KARATE-DO RIETI PROTAGONISTA ALLA COPPA ITALIA FIKTA L’edizione 2026 della Coppa Italia FIKTA ha rappresentato un appuntamento di grande rilievo nel panorama del karate shotokan tradizionale nazionale, confermandosi tra le manifesta - facebook.com facebook

Radici d’Italia, le storie degli emigrati di Cuglieri in tv x.com