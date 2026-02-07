La storia di una donna italiana che lavora nelle miniere australiane. Dice che il lavoro è duro, con momenti difficili, e non si può certo chiamare un paradiso. Tuttavia, spiega che in Italia non vede un futuro migliore e che, alla fine, l’ambiente in cui si trova conta più di quanto pensi. La sua scelta di lasciare l’Italia per cercare un’opportunità in Australia nasce dalla voglia di ricominciare, anche se le sfide non mancano.

“Non considero l’Australia un paradiso: ho affrontato difficoltà, momenti duri e tante prove. Ma sono convinta che spesso il problema non siamo noi, bensì l’ambiente in cui cerchiamo di crescere. Ad oggi, per quanto ami l’Italia, non è il luogo in cui vedo il mio futuro ”. Ambra Luparello, 26 anni, risponde alle domande dell’intervista da oltre 13mila chilometri di distanza, mentre ha appena finito il suo turno in miniera a Newman, nell’Australia Occidentale. È lì che vive, dopo aver lasciato Ravenna quando di anni ne aveva 23. Il desiderio profondo di viaggiare e vedere il mondo che Ambra ha avuto fin da bambina si è trasformato nella voglia di costruire il proprio futuro altrove, a costo di farlo anche lontano da casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita nelle miniere in Australia. Non è un paradiso, ma in Italia non vedo futuro”

Approfondimenti su Australia Mine

Lionel Messi, ex calciatore argentino, ha dichiarato che non aveva previsto di trasferirsi al Barcellona all’inizio della sua carriera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australia Mine

Argomenti discussi: Asteria, l'album Ferite per Tutti: 'Romanticizzo la mia vita'; Vita consacrata: non chiamatela rinuncia: La gioia di essere luce della notte; Trent’anni di Infinite Jest: un reportage sentimentale; Irene e la luce della vita consacrata.

La mia vita sempre al centro. Da Inzaghi ai giovani, Mkhitaryan si racconta nella sua biografiaCon questo libro voglio dare un messaggio per tutti i sognatori e le sognatrici che vogliono raggiungere qualcosa nella vita, indipendentemente dal mestiere: andare avanti, non mollare e crederci. tuttomercatoweb.com

Zygmunt Bauman, 'La mia vita. un'autobiografia in frammenti'Nel centenario della nascita del grande sociologo, un testo fondamentale per ripercorrere il suo pensiero, con una presentazione di Carlo Bordoni e la traduzione di Denise Misseri. Noi viviamo due ... ansa.it

Tragedia familiare a #Perth in #Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita x.com

Una tragedia familiare ha scosso l’Australia occidentale e acceso un duro confronto sul sistema di assistenza ai disabili. A Mosman Park, sobborgo di Perth, una coppia e i loro due figli adolescenti, entrambi affetti da autismo grave, sono stati trovati senza vita facebook