Omicidio di Rogoredo | trasferito il dirigente del commissariato dove era in servizio Cinturrino L' inchiesta si allarga a un' intera zona di Milano

Da oggi Osvaldo Rocchi non ricopre più il ruolo di dirigente del commissariato Mecenate di Milano, dove era in servizio. Il trasferimento si è verificato in seguito all'inchiesta sull'omicidio avvenuto a Rogoredo, che coinvolge ora un’ampia area della città. La vicenda ha portato alla rimozione del dirigente e all’espansione delle indagini.

Da oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l'assistente capo arrestato per l'omicidio a Rogoredo del pusher Abderrahim Mansouri, e gli altri quattro colleghi indagati con l'accusa di favoreggiamento e omissione di soccorso. Il dirigente è stato messo a disposizione della Questura di Milano. Già avviato l'iter per la nomina del successore, che avverrà nei prossimi giorni. Dal boschetto di Rogoredo a una intera zona di Milano che abbraccia via Mecenate, piazza Corvetto e si spinge fino a Calvairate. Si allarga l'indagine nata dall'omicidio di Abderrhaim Mansouri, il pusher ucciso lo scorso 26 gennaio dall'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, finito in carcere dieci giorni fa.