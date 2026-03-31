Benevento arrestato dirigente del Comune per concussione | sequestrati contanti e orologi di pregio

Un dirigente del Comune di Benevento è stato arrestato con l'accusa di concussione. Durante l’operazione sono stati sequestrati contanti e orologi di valore. L’indagine è partita dopo la denuncia di un professionista, che aveva segnalato richieste di 70mila euro. L’arresto rientra in un’inchiesta condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito anche perquisizioni e sequestri.

In ossequio alle vigenti disposizioni di legge e a tutela delle garanzie costituzionali, si rende necessario evidenziare, con la massima fermezza, che il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.Allo stato attuale delle investigazioni, preme chiarire che le condotte contestate attengono esclusivamente al profilo di responsabilità individuale del dirigente e non risultano estese, né riconducibili, ad altri settori o dinamiche gestionali della macchina amministrativa dell’Ente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, arrestato dirigente del Comune per concussione: sequestrati contanti e orologi di pregio Articoli correlati Benevento: dirigente comunale arrestato per concussione, sequestrati oltre 150mila euro in contanti e orologi di pregioLa Procura di Benevento invita cittadini e professionisti a denunciare qualsiasi forma di pressione illecita Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari... Benevento, dirigente comunale arrestato per concussione: scoperto “archivio” del contante da 157mila euroEseguito un arresto per concussione a Benevento, dove un dirigente comunale è stato fermato in flagranza di reato. Una raccolta di contenuti su Benevento arrestato dirigente del... Temi più discussi: Benevento, arrestato dirigente del Comune per concussione: sequestrati contanti e orologi di pregio; Benevento, mazzetta da 4mila euro: arresto in flagranza per il capo di Gabinetto del Comune; Benevento, il Rotary in corsia tra cultura e solidarietà al Fatebenefratelli; Presidio di sicurezza: è operativa a Taurasi la nuova stazione dei Carabinieri. Benevento, il sindaco Mastella sospende il dirigente arrestato per concussioneImportanti dichiarazioni da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito dell'arresto in flagranza del suo capo di Gabinetto per un'ipotesi di ... ilmattino.it Concussione, dirigente del Comune di Benevento arrestato in flagranza: «70mila euro per sbloccare pratiche»I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, coordinati dalla Procura Sannita diretta dal Procuratore Nicola D'Angelo, hanno ... ilmattino.it Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione: stava intascando 4mila euro in contanti di @VincenzoIurillo x.com Arresto choc al comune di Benevento. E' finito in carcere Gennaro Santamaria, 63 anni, dirigente del Comune di Benevento e responsabile del Gabinetto del sindaco Clemente Mastella, una lunga carriera politica alle spalle. I carabinieri lo accusano di concus - facebook.com facebook