Conto alla rovescia per la stagione lirica al Pergolesi | edizione numero 59 con ben 25 ' alzate di sipario'

La stagione lirica al Teatro Pergolesi di Jesi si prepara a inaugurare la sua 59ª edizione, che si svolgerà nel corso del 2026. Il cartellone prevede un totale di 25 rappresentazioni tra opera, danza e iniziative speciali, includendo grandi classici e nuove produzioni. La programmazione si distingue per l’attenzione al territorio e per i progetti dedicati all’educazione, offrendo un calendario ricco e variegato per tutto l’anno.

JESI - La 59a stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi si sviluppa lungo il 2026 con un ricco cartellone che unisce grande repertorio, nuove produzioni, progetti educativi e attenzione al territorio, per un totale di 25 alzate di sipario tra opera, danza e iniziative speciali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Coppa Borzacchini, ventinovesima edizione: conto alla rovescia per l’appuntamento con la storia automobilisticaL’interesse per la ventinovesima edizione della Coppa Borzacchini aumenta di ora in ora, quando ormai all’atteso appuntamento manca davvero poco. Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino. Temi più discussi: Missione Artemis 2 NASA: conto alla rovescia e dettagli lancio; Il conto alla rovescia per il voto in Ungheria; Verso la Luna: conto alla rovescia per Artemis II; Ponte di Brivio, conto alla rovescia per la chiusura dal 4 maggio. Pos e cassa, conto alla rovescia per i commerciantiManca poco alla prima scadenza per l’obbligo di collegamento tra Pos e registratori di cassa, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per rafforzare i controlli sui pagamenti elettronici e sugli scont ... polesine24.it Conto alla rovescia per la legge sulla trasparenza salariale: gli obblighi chiave prima di giugno 2026Bizneo HR illustra come la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva impatti sulle aziende spagnole, obbligando a pubblicare gli stipendi negli annunci di lavoro, a informare sul divario r ... adnkronos.com Quanti contanti puoi prelevare dal conto corrente senza insospettire il fisco e senza che portino i controlli #legge #fisco #contanti #contocorrente #bancq - facebook.com facebook Conto Termico Dal 13 aprile riapre il Portaltermico (GSE) Riparte la presentazione delle domande dopo l’aggiornamento del sistema. Nell’articolo cosa cambia: lavoripubblici.it/news/conto-ter… x.com