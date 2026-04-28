Il calcio italiano si trova in una fase di grande incertezza, con diverse questioni che si intrecciano. Oltre alla vicenda giudiziaria riguardante un ex arbitro, nelle ultime ore è stato avanzato un’istanza per sospendere i campionati in corso. La situazione appare complessa, con molte problematiche che si sovrappongono, rendendo difficile distinguere un problema dall’altro.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Runjaic sicuro nel post gara: «A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita» Sarri duro nel post partita: «Non è che uno si diverte a giocare in uno stadio da 70.000 posti con 5.000 persone» Pagelle...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Non solo il caso Rocchi, il calcio italiano è nel caos: chiesto lo stop dei campionati

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Una raccolta di contenuti

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Caso Rocchi, Inter estranea ad inchiesta: indagati solo da mondo arbitrale. LIVECon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it

Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-ParmaIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it

Scoop di Rep. Nessun sistema Inter ma “sistema Rocchi” e citando una fonte anonima “Fatti i fatti tuoi, avrebbe risposto il Var al suo assistente che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck”. per il teste «su indicazione del supervisore Gervasoni». Audio Var no x.com

Sono emersi nuovi dettagli che, se confermati, sarebbero semplicemente vergognosi. Il designatore Rocchi avrebbe utilizzato segnali e gesti per indirizzare il comportamento dei varisti. Non solo le famose “bussate” al vetro: in sala VAR ci sarebbe stato addirit - facebook.com facebook