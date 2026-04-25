Un nuovo scandalo scuote il calcio italiano, con l’iscrizione nel registro degli indagati di un designatore arbitrale. La procura di Milano sta approfondendo le accuse di frode sportiva e di pressioni esercitate sui funzionari del VAR. Le indagini sono in corso e riguardano presunte manovre che avrebbero influenzato decisioni arbitrali durante alcune partite. La vicenda ha suscitato molta attenzione nell’ambiente sportivo e tra gli appassionati.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, nella giornata di ieri, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. L’inchiesta, condotta dal PM Maurizio Ascione, farebbe riferimento ad alcuni episodi accaduti durante la stagione 2024-25. Si presume che Rocchi abbia esercitato pressioni su Var e Avar durante alcune gare di campionato. In particolare, si fa riferimento alla sfida tra Udinese e Parma del 1 marzo 2025, quando i tre addetti presenti a Lissone si confrontarono su un presunto fallo di mano in area di rigore. Il Var Daniele Paterna disse: “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo“, orientato dunque a non assegnare il penalty.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Terremoto nel calcio italiano: il designatore Rocchi indagato per frode sportiva

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