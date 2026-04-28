Non si può più dire niente tutte le novità sulla 4° edizione del Festival Tabù

La quarta edizione del Festival Tabù si terrà al Teatro di Villazzano dal 14 al 17 maggio 2026. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, coinvolge diversi spettacoli e iniziative legate a temi considerati tabù. L’organizzazione ha annunciato la data e la location dell’evento, che si svolgerà nel periodo primaverile. La manifestazione si propone di affrontare argomenti spesso evitati nel dibattito pubblico e culturale.

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival Tabù, che si svolgerà al Teatro di Villazzano tra il 14 e il 17 maggio 2026. La rassegna, intitolata “Non si può più dire niente”, affronterà il tema della censura nell’arte teatrale e cinematografica, analizzando come questo fenomeno, che esiste.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Non si può dire nienteL'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"Carlo Conti guarda al Festival di Sanremo e, intervenendo ai microfoni di RTL 102. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabù. Egon Schiele, un docufilm; Dalla notizia al documentario: Yurlu Country di Yaara Bou Melhem; Calcio, l'ora più buia e il tabù del potere: Un sistema feudale che esclude le donne; Se mio nonno era un nazista. Raf a Sanremo: «L'ultima volta sono uscito male e senza voce. Scrissi Si può dare di più, ma non volli cantarla»L’ultima volta a Sanremo, nel 2015, a Raf non andò benissimo: bronchite, un’esibizione senza voce e una scottante eliminazione alla quarta serata. «È il ricordo più brutto delle mie cinque ... corriere.it Allo Scriba Festival le forme che può assumere una dittaturaNon ci sono solo le dittature politiche, ma anche quelle che si annidano nel linguaggio, nei social media, nelle abitudini quotidiane: ma quante forme può assumere una dittatura? Alla domanda cercherà ... ansa.it Continuano ad arrivare segnalazioni. Un terzo poster del Festival Tabù è stato ¦¦¦¦ vandalizzato in città. Dopo il 2022 e il 2023, ora è ¦¦¦¦¦¦ anche il 2024. Nel 2024 il festival ¦¦¦¦¦ il tema della fine come inizio. La fine dei corpi, dei cicli, delle - facebook.com facebook Monfalcone ospita la quarta edizione di un festival dedicato all'intelligenza artificiale. Protagonista dell'evento odierno Marco Camisani Calzolari, un esperto di questo tema. x.com